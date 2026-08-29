ROMA. Sarebbero "gravi", come si apprende da fonti informate, le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito a un malore durante il suo viaggio a Cuba. Ex deputato del Movimento 5 stelle e oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Di Battista, ha chiarito il ministro degli esteri Antonio Tajani correggendo un suo precedente post in cui parlava dell'Avana, si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, una città a circa 300 chilometri dalla capitale di Cuba.

"Da questa notte sono in contatto con l'Ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L'Avana dove si trovava in viaggio", aveva affermato sui social Tajani prima della correzione, sempre via social. "Prego per la sua salute - aveva aggiunto -. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l'assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta".

"Malore a Cuba per Alessandro Di Battista: è ricoverato in gravi condizioni", scrive su X Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it allegando un articolo nel quale si spiega che "è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore". "Da anni - si spiega confermando la notizia anticipata da Corriere.it - è tornato a fare il giornalista con numerose inchieste e anche in questa occasione si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TvLoft dal titolo 'La polvere del mondo'".

"La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione", si legge in una nota del partito M5s.