(ANSA) - ROMA, 22 SET - "I medici cubani mi hanno salvato la vita. Tornerò presto, mi sento ogni giorno meglio, più in forze. Avremo tempo di parlare tanti argomenti che non mancano. Volevo salutare tutti voi e ringraziare tutta la comunità di Di Martedì perché mi avete scritto migliaia di messaggi. Io ho tutto questo affetto l'ho sentito" e voglio ringraziare Giovanni (Floris, ndr) per lo spazio che mi ha sempre dato d che mi darà e per la libertà totale che mi ha sempre concesso di dire tutto quello che che ho sempre ritenuto opportuno e doveroso dire". Lo ha detto Alessandro Di Battista in un video a DiMartedì su La7. "Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, forse è un po' presto, comunque tornerò prestissimo - ha esordito Di Battista -. Anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Io, sapete, che" punto a "sfruttare, nel senso buono del termine, gli spazi mediatici che mi vengono gentilmente concessi e la libertà tra l'altro che Giovanni mi ha sempre concesso, per fare denunce. Fa parte della mia vita" e per questo voglio "raccontare quello che sta avvenendo, questo assedio medievale che sta subendo Cuba e il popolo cubano ad opera degli Stati Uniti d'America. Anche oggi Trump ha detto frasi da bullo indecoroso", ha proseguito. (ANSA).