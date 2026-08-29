(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Alessandro Di Battista si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, e non a L'Avana come comunicato in un primo momento dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. La precisazione è arrivata in un nuovo post dello stesso Tajani, che "da questa notte" è "in contatto con l'Ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni" dell'ex parlamentare del M5s, "ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio". Santa Clara è una città a circa 300 chilometri dalla capitale di Cuba. (ANSA).