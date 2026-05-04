(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Un detenuto è morto questo pomeriggio, intorno alle 15, nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino dopo essersi impiccato nei bagni del padiglione A. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe utilizzato un cappio rudimentale realizzato con pezzi di stoffa di vecchie lenzuola. A trovarlo sono stati gli agenti della polizia penitenziaria, che lo hanno visto privo di sensi e hanno dato immediatamente l'allarme. I soccorritori del 118 sono intervenuti in pochi minuti e hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza riuscire a salvargli la vita. Sull'episodio interviene il sindacato Osapp, che da tempo segnala criticità all'interno della struttura. "Il carcere torinese è completamente fuori controllo - dicono i sindacalisti -. Abbiamo chiesto un'ispezione ma i nostri appelli sono sempre rimasti inascoltati". (ANSA).