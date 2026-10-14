(ANSA) - MILANO, 14 OTT - "Con queste crisi energetiche credo che l'Ets debba essere sospeso fino a che non si trovi una quadra nella guerra russo-ucraina e nella guerra del Golfo. L'ho già detto ma non lo dico solo io, lo dice anche il nostro primo ministro". Lo ha affermato il ceo di Eni Claudio Descalzi, intervenuto durante Green & Net Zero Talk a Milano, specificando che l'Ets è "una gabella troppo cara per la nostra industria che non è solo l'Automotive ma anche cartiere, acciaierie e cementifici". "L'Europa - ha proseguito -, visto che Von der Leyen ha detto che bisogna trovare il modo per rinvigorire o rivitalizzare le raffinerie, deve riuscire ad ammetterle nella tassonomia per togliere le tasse e avere vincoli meno duri in termini di emissioni". "Bisogna convincere - ha concluso - chi investirà nelle raffinazioni che si sta facendo sul serio in Europa. Ci vuole un progetto di lungo respiro e investire nelle raffinerie per i prossimi 15-20 anni". (ANSA).