(ANSA) - PALERMO, 24 OTT - I carabinieri di Agrigento hanno notificato un invito a comparire per un interrogatorio preventivo all'on Calogero Pisano, deputato di FdI, al dirigente del comune di Agrigento Antonino Insalaco e al dirigente dell'assessorato Regionale al Turismo della Sicilia Giuseppe Librizzi. I reati per cui si procede sono associazione per delinquere, peculato, truffa aggravata in danno della Regione Sicilia e del Comune di Agrigento, falso ideologico, finanziamento illecito al candidato alle elezioni nazionali, con particolare riferimento a finanziamenti per la realizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, specie per il periodo di Natale del 2022. Le contestazioni mosse agli indagati si fondano su acquisizioni documentali, indagini patrimoniali nei confronti di diversi enti, tra cui molte associazioni non riconosciute riconducibili, per lo più, all'entourage di Pisano, del quale avrebbero anche finanziato la campagna elettorale per le ultime politiche. Sono state svolte l'audizione di numerose persone informate sui fatti e l'interrogatorio di un indagato oltre ad attività tecniche di intercettazione che non hanno riguardato il deputato nazionale. (ANSA).