(ANSA) - ROMA, 20 OTT - La deputata federale indipendente australiana Helen Haines, 65 anni, travolta intenzionalmente ieri da un'auto a Wangaratta, ha perso una gamba. Lo riferisce il Sydney Morning Herald nella sua versione online. "Haines - si legge sul sito - rimane in condizioni critiche dopo aver perso una gamba a seguito delle ferite riportate, secondo quanto riferito da alcune fonti a questa testata. I chirurghi stanno lavorando per cercare di salvare l'altra gamba". La deputata si trovava fuori dal suo ufficio elettorale quando è stata investita da un fuoristrada guidato da un uomo che è stato bloccato da un negoziante con l'aiuto di altri passanti. Sull'investimento indaga l'antiterrorismo. (ANSA).