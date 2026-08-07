(ANSA) - TORINO, 07 AGO - Vietato alle divise denunciare con termini troppo aspri le difficili condizioni delle carceri. Un agente scelto di polizia penitenziaria è stato sospeso dal servizio per avere rilasciato a una troupe del Tg5 delle dichiarazioni su alcune problematiche all'interno della casa circondariale di Torino, paragonandola addirittura a una "piazza di spaccio", e il Tar del Piemonte ha annullato la sanzione (sei mesi di stop) solo perché eccessivamente severa: i giudici, infatti, hanno certificato la violazione dei codici di condotta e delle linee guida tale da "minare l'immagine dell'amministrazione" e "ledere il prestigio del Corpo di appartenenza". (ANSA).