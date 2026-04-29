PAVIA. La Procura di Pavia, nell'invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario togliendo la parte in cui l'amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi. Solo al 38enne, dunque, viene contestato ora dai pm pavesi l'omicidio della studentessa nella nuova indagine.



Tra l'altro, la stessa Procura sta per sollecitare alla Procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni.