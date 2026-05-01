(ANSA) - ROMA, 01 MAG - L'onore di cantare Bella Ciao al Concertone del Primo Maggio a Roma, quest'anno, spetta alla giovane artista siciliana Delia (finalista nell'ultima edizione di X Factor). Delia come sua consuetudine ha operato un mashup con il canto popolare siciliano. "Noi dobbiamo sempre cantarla - ha detto alla fine della sua esibizione -, finchè ci sarà qualcuno che si arroga il diritto di decidere chi deve vivere e chi deve morire". Ma Delia finisce nel mirino dei social per aver sostituito la parola "partigiano" con "essere umano". "È stata una mia scelta. Fare questo cambio non significa non prendere una posizione, ma allargare dato tutto ciò che sta succedendo in questi giorni. La guerra. Usare la parola essere umano fa capire che non è solo una cosa che riguarda il passato, quello che è successo in Italia con la Resistenza, ma qualcosa che succede ancora oggi". (ANSA).