(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Il 2025 è stato un anno eccezionale per Poste Italiane, abbiamo registrato i migliori risultati della nostra storia, caratterizzati da ricavi e redditività a livelli record", commenta l'ad Matteo Del Fante. "La performance è stata rilevante in tutte le aree di business grazie al contributo di una dinamica commerciale solida, una disciplina dei costi rigorosa e consistenti rendimenti del portafoglio investimenti". "Abbiamo rafforzato la nostra politica dei dividendi". E, aggiunge, "restiamo pienamente fiduciosi nella nostra traiettoria di lungo termine, che illustreremo in dettaglio nel prossimo piano pluriennale entro la fine dell'anno. L'azienda ha comunicato i risultati preliminari 2025 con "ricavi di gruppo 2025 a livelli record e pari a 13,1 miliardi, in crescita del 4% anno su anno, la redditività più alta mai registrata, con il risultato operativo (ebit) adjusted che si attesta a 3,2 miliardi in crescita del 10%, e l'utile netto pari a 2,2 miliardi in crescita del 10%, in linea con la guidance aggiornata per il 2025 e in anticipo rispetto agli obiettivi previsti dal piano 2024-28". La proposta di dividendo per l'intero esercizio è pari a 1,25 euro per azione, in aumento del 16%, con un pay-out ratio al 73%. Il saldo del dividendo, pari a 0,85 euro per azione, sarà in pagamento a giugno. (ANSA).