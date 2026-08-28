(ANSA) - GENOVA, 28 AGO - Il paziente ricoverato ieri per sospetto di infezione invasiva da meningococco, con una presentazione clinica non riconducibile al quadro tipico di meningite, è morto "a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco che ha prodotto il ricovero e da una conseguente insufficienza respiratoria". Lo comunica il Policlinico San Martino di Genova. Parallelamente alle indagini epidemiologiche che erano già in corso, sono state attivate le procedure di contact tracing per la somministrazione della profilassi ai contatti stretti del paziente. (ANSA).