(ANSA) - SANREMO, 01 MAR - "Ci vediamo a Sanremo 2027, grazie a tutti per l'affetto". Lo scrive sui social Stefano De Martino pubblicando la foto del momento in cui ieri sera ha ricevuto l'investitura ufficiale dal direttore artistico uscente Carlo Conti a cui stringe la mano. "È un onore vero, un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre, voglio ringraziare la Rai, e ora testa bassa e pedalare" aveva detto ieri sera il conduttore di Affari Tuoi pregando Conti "di non spegnere il telefono". De Martino, nato a Torre del Greco il 3 ottobre 1989, è diventato un volto familiare al grande pubblico partecipando ad Amici di Maria De Filippi: nel 2009 come concorrente, l'anno dopo come ballerino professionista. Da lì in poi si sono moltiplicate le presenze in tv, come attore e alla conduzione di vari programmi, tra cui il day time dello stesso Amici (nel 2015) e L'Isola dei famosi, a cui ha partecipato come inviato nel 2018. Dal 2019 ha condotto su Rai2 il programma comico Made in Sud e ha preso poi il testimone di Stasera tutto è possibile da Amadeus. Nel 2021 è ritornato ad Amici, con il ruolo di giudice, insieme con Stash ed Emanuele Filiberto, per poi essere confermato anche per l'edizione successiva. Dal dicembre 2021 al dicembre 2023 in seconda serata su Rai 2 ha condotto un varietà tutto suo: Bar Stella. Nell'estate 2022 ha condotto in prima serata su Rai 2 con Andrea Delogu la prima edizione del Tim Summer Hits. A settembre 2024 è diventato il nuovo volto di Affari Tuoi, l'access prime time di Rai1. (ANSA).