(ANSA) - MILANO, 03 SET - "Sui Maneskin è uscito uno spoiler ma non c'è conferma, non so se si riuniranno di nuovo ma so che ci stanno lavorando e se si dovessero riunire hanno il mio invito all'Ariston, credo sia un palco importante, il posto giusto per ripartire": lo ha detto il conduttore e direttore artistico della prossima edizione di Sanremo, Stefano De Martino, a margine della presentazione di 'Affari tuoi'. "Oggi è il 3 settembre, mancano tante settimane a Sanremo e - dice il conduttore - sono felice di questo fermento, non mi aspettavo questo flusso di notizie, c'è una grande attesa che spero si commuti in presenze. Ho sentito parlare di ospiti internazionali e di altri nomi, stiamo lavorando su più fronti, è il gioco di Sanremo e a volte le idee nascono anche dagli spoiler". (ANSA).