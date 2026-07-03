(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Benvenuto Max". Cosi' Aurelio De Laurentiis annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo, dopo Conte, ha scelto il tecnico ex Milan: l'ufficialita' dell'accordo con un posto Instagram, sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca ha la spilla con la 'N' del Napoli. Dopo il post di De Laurentiis, anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri, precisando la durata del contratto: il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. (ANSA).