(ANSA) - CALTANISSETTA, 21 NOV - Apparente normalità questa mattina al Palazzo di giustizia di Caltanissetta, sede della Procura che indaga sui presunti depistaggi legati alla strage di via D'Amelio e che aveva iscritto nel registro degli indagati l'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, che si è suicidato. Nei corridoi del tribunale si registra il consueto movimento del sabato, con poche udienze in programma e l'attività giudiziaria che prosegue regolarmente. La Procura, al quarto piano dell'edificio, resta blindata come sempre. Secondo indiscrezioni, il procuratore capo Salvatore De Luca non sarebbe presente negli uffici, ma non arrivano conferme. Nessuno al momento, tra avvocati e dipendenti del Palazzo di giustizia, vuole commentare la notizia della morte di De Gennaro. (ANSA).