(ANSA) - MILANO, 07 LUG - "La finale di X Factor sarà a Milano, al Forum. Dopo due anni bellissimi a Napoli, abbiamo deciso di tornare alla base". Lo ha detto Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky, alla presentazione dei palinesti a Milano. Nell'edizione 2026, al via giovedì 10 settembre, lo show musicale torna con la conferma in conduzione di Giorgia e dei giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi; con loro, nel quartetto al tavolo, la new entry Irama. "Si è integrato benissimo", ha aggiunto De Bellis. (ANSA).