(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Facciamo un ultimo appello a questa destra a cambiare la definizione divisiva che hanno messo in questa legge" e "se sarà cambiata siamo disponibili anche a votarla, se così non sarà risulterà evidente la natura strumentale di questa operazione e voteremo contro e loro si prenderanno la responsabilità di dividere" su un tema così importante. Lo ha detto la segretaria Dem Elly Schlein al termine di una riunione fiume del gruppo parlamentare alla Camera in vista del voto finale in commissione e poi dell'approdo in Aula del ddl sull'antisemitismo. (ANSA).