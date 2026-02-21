(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Pur mantenendo la necessaria prudenza sull'evoluzione della vicenda, e in attesa del tavolo sui dazi previsto per lunedì, la decisione della Corte Suprema americana ristabilisce un principio fondamentale: il commercio internazionale non può essere ostaggio di scelte unilaterali e di logiche estranee al confronto economico". Così il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. "I dazi imposti in questi anni hanno alimentato incertezza e tensioni, senza offrire soluzioni strutturali. Serve invece una stagione nuova di dialogo e responsabilità, fondata su regole condivise e rispetto reciproco. L'Italia e l'Europa devono continuare a difendere un sistema aperto e multilaterale, tutelando le imprese che competono ogni giorno sui mercati globali con qualità e correttezza." (ANSA).