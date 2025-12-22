(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Il fondo di Davide Leone che detiene circa il 12% del capitale risparmio di Tim applaude alla conversione, l'operazione che il cda propone all'assemblea convocata a fine gennaio. "Riconosciamo che Tim ha dimostrato un approccio favorevole al mercato nella conversione delle azioni di risparmio. I termini proposti della conversione sembrano offrire un accordo conveniente sia agli azionisti ordinari sia a quelli di risparmio. Alla luce di ciò, ci aspettiamo che l'operazione abbia successo" commenta Davide Leone. (ANSA).