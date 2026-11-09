(ANSA) - ROMA, 09 NOV - La Procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine in relazione alla diffusione di dati personali e richieste di notizie, nel dark web, del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, del capo della Polizia postale, Ivano Gabrielli e del Procuratore di Roma, Francesco Lo Voi. La posizione di quest'ultimo per competenza finirà all'attenzione della Procura di Perugia. Nel procedimento potrebbero essere ipotizzati i reati di accesso abusivo a sistema informatico e minacce. Le indagini sono affidate agli specialisti del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic). I dati si troverebbero nel dark web da almeno due settimane e l'azione sarebbe opera degli hacker filorussi di "Noname057(16)". (ANSA).