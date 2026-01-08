(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Nell'anno 2025 al box office italiano si sono incassati 496.552.723 euro per un numero di presenze in sala pari a 68.361.056 di biglietti venduti. Si tratta di un risultato in linea sia con l'anno precedente (+0,5% incassi; -2% presenze) che con il 2023 (+0,2% incassi; -3,2% presenze). Fondamentale, per il raggiungimento di questo risultato di sostanziale parità con l'ultimo biennio, il ruolo della produzione nazionale che ha continuato nel suo percorso di crescita, raggiungendo nel 2025 una quota complessiva pari al 32,7% degli incassi e al 33,3% delle presenze grazie a oltre 162,4 milioni d'incasso e 22,7 milioni di biglietti venduti. Sono fra i dati Cinetel del box office 2025 per il cinema in sala presentati oggi a Roma. Si tratta del migliore risultato dal 2016 sia in valore assoluto che percentuale, superiore in termini di quota anche alla media del decennio 2010-2019 (26,2% incassi; 27,1% presenze), raggiunto grazie ad una crescita costante durante l'anno che superava già il 29% delle presenze totali a metà dicembre prima dell'uscita in sala dei film delle feste, tra cui, in particolare, Buen Camino. Quello del film diretto da Gennaro Nunziante con Checco Zalone mattatore è il primo incasso dell'anno e miglior risultato della produzione nazionale: uscito in sala il 25 dicembre, in soli sette giorni di programmazione ha incassato 36 milioni di euro per oltre 4.4 milioni di presenze. (ANSA).