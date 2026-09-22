(ANSA) - MILANO, 22 SET - È stata trasmessa alla Procura di Brescia l'informativa di polizia giudiziaria per danneggiamento aggravato per via di tre segni sulla macchina blindata in uso alla pm della Dda Alessandra Cerreti, da tempo sotto scorta per l'indagine sul caso Hydra, la mafia a tre teste in Lombardia. Il rapporto redatto dai carabinieri che si occupano della sicurezza della pm è stata inviata ieri e riguarda tre segni sul finestrino, lato passeggero, lasciati da un corpo contundente. Ora tocca agli investigatori bresciani indagare. Uno degli atti investigativi dovrebbe riguardare approfondimenti sulle immagini acquisite delle telecamere installate nel cortile del Palazzo di Giustizia dove sono parcheggiate le automobili per i servizi di scorta ai magistrati e dove nei giorni scorsi, durante un controllo, è stato scoperto il danno. Da quanto si è saputo, l'aggravante è stata ipotizzata in quanto l'automobile è considerata un bene pubblico. (ANSA).