(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in tre scuole di Torino, l'istituto superiore Sella, poi l'elementare Ricardi di Netro, infine l'istituto Bosso-Monti, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra ed è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di dieci giorni. Ad agire è stato un gruppo di circa quaranta giovani, col volto coperto da maschere di Carnevale e da passamontagna. (ANSA).