(ANSA) - BRUXELLES, 17 NOV - "Se si considerano i Paesi che stanno sostenendo l'Ucraina a livello bilaterale, sono decisamente troppo pochi: pochi Paesi rappresentano i due terzi di tutte le donazioni destinate a Kiev. Pertanto il mio messaggio oggi è che un numero maggiore di Paesi deve fare di più". Lo ha detto alla Nato il ministro della Difesa danese Jeppe Bruus. "Se consideriamo i dati del 2026, le donazioni sono diminuite nonostante il vertice Nato tenutosi ad Ankara quest'estate. Il che è sorprendente, dato che molti Paesi stanno annunciando che sosterranno maggiormente l'Ucraina, quindi è giunto il momento di intensificare gli sforzi". (ANSA).