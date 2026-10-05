(ANSA-AFP) - COPENAGHEN, 05 OTT - Degli hacker hanno fatto irruzione nel registro nazionale danese e hanno avuto accesso ai dati personali di milioni di persone: lo ha reso noto oggi il ministero per gli Affari digitali. "L'amministrazione del registro nazionale (Cpr) ha accertato che soggetti non autorizzati hanno ottenuto illegalmente l'accesso, in particolare, ai nomi, agli indirizzi e ai numeri Cpr (numeri di previdenza sociale) di circa 8,8 milioni di persone registrate, comprese persone decedute o emigrate", si apprende da un comunicato. "Si tratta di un incidente estremamente grave", ha dichiarato la ministra per gli Affari digitali Christina Egelund. "Insieme a tutte le autorità competenti, stiamo procedendo a ricostruire l'intera portata dell'incidente", ha aggiunto. La Danimarca ha una popolazione di circa 6 milioni di abitanti, ma il registro nazionale contiene informazioni su 11 milioni di persone, compresi i dati di persone decedute e di coloro che sono emigrati dal Paese. (ANSA-AFP).