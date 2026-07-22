(ANSA) - TRIESTE, 22 LUG - Via libera dall'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asugi) all'accordo con il Comando Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli dell'Esercito per la cessione gratuita di attrezzature e beni mobili aziendali "non più utilizzati, ma ancora perfettamente funzionanti, destinati a supportare le strutture sanitarie del Libano". L'iniziativa, informa Asugi, nasce dalla richiesta avanzata dal Comando Brigata, impegnato nell'operazione Leonte nell'ambito della missione internazionale Unifil, "con l'obiettivo di contribuire concretamente al miglioramento dell'assistenza sanitaria in un Paese che, a causa della complessa situazione economica e sociale, continua a registrare una significativa carenza di attrezzature e dispositivi sanitari". La dotazione, spiega la nota, comprende arredi sanitari, letti di degenza elettrificati, monitor multiparametrici, ventilatori polmonari, elettrocardiografi, ecotomografi, defibrillatori e numerose altre attrezzature provenienti dalle sedi aziendali di Cormons, dal Parco Basaglia di Gorizia, dall'Ospedale di Cattinara di Trieste e dall'Ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia. "Con questa iniziativa - conclude la nota - Asugi conferma il proprio impegno nella promozione della solidarietà internazionale e della cooperazione tra istituzioni pubbliche, valorizzando attrezzature ancora efficienti attraverso il loro reimpiego in contesti dove possono rappresentare un concreto supporto all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute". (ANSA).