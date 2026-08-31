(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Aprono domani, 1 settembre, fino al 10 novembre, le iscrizioni online (www.intercultura.it) al concorso di Intercultura per l'anno scolastico 2027-2028. Il concorso è rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori nati tra il 1 luglio 2009 e il 31 agosto 2012. I programmi si svolgono in 60 diverse destinazioni e permettono agli studenti di frequentare una scuola all'estero e vivere con una famiglia locale. Tra le principali novità, ci sono sette nuovi programmi (www.intercultura.it/studiare-estero). Per quanto riguarda i soggiorni scolastici, debuttano il trimestrale in Argentina, il semestrale in Nuova Zelanda, Guatemala, Danimarca, Svezia e Norvegia, mete da sempre molto richieste; proprio la Norvegia vede anche l'introduzione della formula trimestrale. Per accompagnare i candidati durante la fase di iscrizione alle selezioni, l'Associazione ha previsto una serie di incontri informativi online e in presenza nelle 160 città italiane dove è presente con i suoi oltre 5.500 volontari (www.intercultura.it/centri-locali). Questi appuntamenti, che si terranno per tutto il periodo di apertura del concorso, tra il 1° settembre e il 10 novembre, permetteranno di approfondire i dettagli dell'offerta formativa, le linee guida del progetto educativo e le modalità di partecipazione. L'offerta formativa comprende un'ampia varietà di programmi di mobilità - annuali, semestrali, trimestrali, bimestrali ed estivi - in circa 60 destinazioni in tutto il mondo. Il progetto si configura come un percorso di cittadinanza globale attiva, volto a stimolare nei giovani un orientamento etico, empatico e consapevole, fondamentale per comprendere e agire nella realtà odierna. Questo percorso di crescita personale si poggia su tre pilastri istituzionali: un processo di selezione mirato a una migliore conoscenza di sé, una formazione continua (nelle fasi precedente, contestuale e successiva all'esperienza) e un'assistenza attiva 24 ore su 24 garantita dalla rete di migliaia di volontari presenti sul territorio nazionale. Intercultura infine conferma inoltre il proprio impegno per l'accessibilità economica attraverso l'erogazione di oltre 1.000 borse di studio, assegnate secondo criteri di merito e reddito. (ANSA).