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(ANSA) - MILANO, 01 SET - Via libera dei giudici lussemburghesi al trasferimento del 25% di Delfin detenuto da Paola e Luca Del Vecchio. Secondo quanto anticipato da MF-Milano Finanza, i due fratelli potranno trasferire le rispettive quote del 12,5% in un veicolo societario di loro proprietà. L'operazione consente agli eredi di aggirare il veto statutario di dare in pegno le azioni Delfin sbloccando di fatto il riassetto della holding che oltre al 32,4% di EssilorLuxottica, custodisce anche il 17,5% di Mps, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit e il 28% di Covivio. (ANSA).