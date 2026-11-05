(ANSA) - PADOVA, 05 NOV - Il Comune di Padova ha stanziato un fondo straordinario di 6 milioni di euro per contrastare il caro vita e supportare le famiglie in difficoltà economica. Le risorse sono state liberate a seguito di un'operazione finanziaria legata a Interporto e Fiera. Il pacchetto di aiuti strutturato dall'amministrazione, guidata dal sindaco Sergio Giordani, prevede una ripartizione specifica basata su tre macro-interventi: 4 milioni sono destinati al sostegno degli inquilini per il pagamento degli affitti; un milione viene riservato a favore dei giovani under 45 per l'agevolazione e il pagamento dei mutui legati alla prima casa; un milione è destinato al finanziamento dei centri estivi per il 2027. I contributi mirano a dare una risposta immediata e concreta per le spese relative ad affitti, mutui e bollette domestiche. "Quotidianamente - ha detto Giordani - ci arrivano notizie dai settori e servizi sociali di persone ed intere famiglie che perdono la casa a causa del calo degli affitti o della insostenibilità dei mutui. Per noi, come amministrazione, è sempre più urgente continuare a fare il massimo per dare una mano alle famiglie messe in difficoltà dal caro carburante e dal caro bollette". (ANSA).