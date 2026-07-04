(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Tra due settimane, il 17 luglio, scatta l'obbligo dell'rc auto per chi usa i monopattini. Le società di sharing si sono già adeguate alla nuova normativa ma resta da capire come si comporteranno i circa 1 milione di privati. Certo è che l'obbligo del casco (ormai da due anni) e quello del targhino (già in vigore) appaiono una chimera. Multe ad oggi? Non è noto, lo dirà il ministero degli Interni. Ma qualcuno già si lamenta e sono le società che fanno 'sharing', cioè affittano i monopattini e lo fanno seguendo pedissequamente tutte le regole. "Le regole le rispettiamo dal primo giorno: siamo l'unico segmento autorizzato, controllato e assicurato da sempre", spiegano dall'associazione delle imprese del settore. Forse non in regola sono i privati: un milione di persone che dal 17 luglio circolerà fuori norma". E i morti da monopattino? "Ci sono, ma sullo sharing zero morti dal novembre dal 2021, da quando la legge Rosso (Forza Italia) ha abbassato la velocità a 20 km/h. Norme che noi applichiamo via software su ogni singolo mezzo. Il legislatore ha visto gli incidenti dei privati e ha presentato il conto a noi". (ANSA).