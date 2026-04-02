(ANSA) - ROMA, 02 APR - Dai vigili alle maestre dai funzionari ai tecnici agli autisti. In arrivo 1.430 assunzioni nel personale capitolino, la maggior parte previste nelle prossime settimane per i vincitori dei dieci concorsi dello scorso anno, e il resto entro il 2026. La Giunta Capitolina ha approvato il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao), strumento unico di programmazione di Roma Capitale. Il provvedimento contiene, tra le altre cose, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale all'interno del quale sono inserite le previsioni assunzionali per il prossimo futuro. "Continua la nostra azione di rafforzamento dei ranghi dei dipendenti di Roma Capitale - ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri - nelle prossime settimane prenderanno servizio tutti i vincitori dei 10 concorsi pubblicati e conclusi l'anno scorso a tempo di record. Inoltre, procederemo a un terzo scorrimento della graduatoria dell'ultimo concorso per agenti della Polizia Locale, in scadenza nel prossimo gennaio ma per la quale intendiamo chiedere al Governo una proroga in modo da poter utilizzare al meglio tutto il bacino degli idonei, e faremo entrare, con un nuovo concorso e scorrimenti di graduatoria nuove maestre ed educatrici che sono molto attese nelle nostre scuole e nei nostri nidi". "A queste assunzioni - ha aggiunto - se ne affiancheranno molte altre che realizzeremo in particolare scorrendo nostre graduatorie e assorbendo nei nostri ruoli il personale in comando in modo da superare abbondantemente entro fine anno la quota di 1.400 ingressi. Il nostro lavoro per rendere la macchina amministrativa di Roma Capitale sempre più forte non è ancora finito". (ANSA).