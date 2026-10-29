(ANSA) - BRUXELLES, 29 OTT - Francia, Italia, Germania e altri 9 Paesi Ue - in qualità di membri dell'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) - annunciano un rilascio coordinato di "42,6 milioni di barili" di petrolio "dalle riserve strategiche dell'Ue entro la fine di gennaio 2027, inclusi 20,5 milioni di barili di gasolio da immettere sul mercato". Lo si legge nella dichiarazione congiunta sottoscritta a margine del Consiglio Ue Energia dai rappresentanti di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia. La decisione di sbloccare ulteriori riserve strategiche è stata fa seguito a quanto concordato durante la riunione del G7 sotto guida francese lo scorso 2 ottobre. I firmatari chiedono alla Commissione europea "di attuare il monitoraggio del rilascio delle scorte attraverso il gruppo di coordinamento petrolifero" e si impegnano a "riferire sui progressi compiuti per un'ulteriore revisione in occasione del Consiglio Energia del 10 dicembre". (ANSA).