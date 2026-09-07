(ANSA) - ROMA, 07 SET - Alcune sigle sindacali autonome (Cat, Sgb e Cub) hanno proclamato uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo Fs Italiane, dalle ore 21:18 di oggi alle ore 21 di domani, 8 settembre. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Ferrovie ha fatto sapere che per il trasporto del Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di martedì 8 settembre. Uno sciopero di Usb sempre per il settore ferroviario è stato proclamato per domani dalle 9 alle 16.59. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio. (ANSA).