(ANSA) - ROMA, 24 SET - E' prevista per stasera l'arrivo della perturbazione che porterà un rapido passaggio di tempo instabile nella giornata di domani. Ma nel weekend tornerà a splendere il sole con temperature massime 2-4°C superiori alle medie del periodo. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nelle prossime ore - afferma - si assisterà a un parziale incremento della nuvolosità sulle Alpi e sulle regioni tirreniche, con deboli piovaschi nella seconda parte di giovedì sul settore montano del Nord-Est e sulla Sardegna. La massa d'aria fresca in discesa dal Centro Europa raggiungerà l'Italia nella notte tra giovedì e venerdì". Sono previsti rovesci locali sul Nord-Est e più diffusi sul versante adriatico centrale. Venerdì questa rapida fase instabile interesserà le regioni adriatiche, il Lazio e il Meridione (Sardegna esclusa), accompagnata da un generale rinforzo della ventilazione. Nel weekend torna il sole. Sabato residui piovaschi interesseranno solo Calabria e Sicilia con ampie schiarite nel corso del pomeriggio. Domenica 27 settembre prevarranno condizioni di stabilità su tutto il Paese: le temperature minime registreranno una temporanea flessione con valori contenuti, mentre le massime faranno registrare un rialzo diffuso, raggiungendo valori compresi tra 27 e 28°C sulle regioni centrali. Anche l'inizio settimana sarà caratterizzato da tempo stabile con valori diurni di 2-4°C superiori alle medie del periodo. Nel dettaglio: - Giovedì 24: Al Nord: generale stabilità con schiarite. Al Centro: nubi in aumento. Al Sud: qualche pioggia in Sardegna. - Venerdì 25: Al Nord: soleggiato, primissime ore con temporali in Romagna. Al Centro: veloci rovesci su Adriatiche e Lazio. Al Sud: precipitazioni diffuse, con tendenza a rapido esaurimento entro sera. - Sabato 26: Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: ultime piogge su Sicilia e settori ionici. Tendenza: presenza sempre maggiore dell'Anticiclone con tempo stabile su tutte le regioni. (ANSA).