(ANSA) - AOSTA, 03 NOV - Dopo le prime discese sul ghiacciaio di Plateau Rosa, nel versante svizzero, da sabato prossimo 7 novembre si potrà sciare anche sui pendii italiani del Cervino. Grazie alla neve caduta nelle scorse settimane e al progressivo abbassamento delle temperature si sta ultimando la preparazione delle piste. Nel comprensorio del Cervino Ski Paradise sono attualmente in funzione la funivia Breuil-Cervinia - Plan Maison, la telecabina Plan-Maison - Cime Bianche Laghi e la funivia Cime Bianche Laghi - Plateau Rosa. Con lo skipass internazionale si può sciare anche sulle piste servite dagli skilift Plateau Rosa I, II e III, dalla seggiovia Furggsattel e dalla funivia Matterhorn Glacier Ride II. (ANSA).