(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Sono sei i punti che vengono sollevati nei ricorsi messi a punto dalla della Rete per un voto libero e uguale. "Riteniamo che molti aspetti questa legge riflettono punti gia' dichiarati incostituzionali in passato" ha spiegatoil professor Enrico Grosso nel corso di una conferenza stampa alla Camera. "La prima questione è il premio maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso" ha spiegato. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del primo al Senato su base nazionale. Il terzo riguarda le "modalità in cui i seggi vengono assegna ai singoli", poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme. (ANSA).