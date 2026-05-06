(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Scatta oggi un nuovo aumento dei prezzi per sigarette e sigari, in linea con gli aumenti "progressivi" stabiliti dalla legge di bilancio. La precedente tranche di rincari risale a meno di un mese fa, il 15 aprile. L'Agenzia delle Dogane e Monopoli aveva comunicato ieri che "con decorrenza 6 maggio 2026" sarebbe variato il prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati. Sul sito dell'Adm è stata oggi pubblicata la determinazione direttoriale che stabilisce le nuove tariffe di vendita per 202 marche di prodotti del tabacco lavorati. Per quanto riguarda le sigarette ad essere coinvolti sono 9 prodotti di due marchi, Corset e The King, per i quali vengono fissati prezzi compresi tra 5,30 e 5,70 euro a pacchetto, con un aumento di circa 20 cent a pacchetto. Molto più lunga invece la lista delle marche di sigari interessate dai rincari. La legge di bilancio ha fissato un nuovo calendario fiscale per le accise delle sigarette con incrementi incrementi annuali dei prezzi dei singoli pacchetti che partono da una media di 15 centesimi nel 2026 fino a salire a circa 40 centesimi dal 2028. (ANSA).