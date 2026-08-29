(ANSA) - FANO, 29 AGO - Olga Mancurti, ex infermiera di Fano (Pesari Urbino) di 83 anni, è appena tornata da un viaggio in Lapponia a bordo della sua Porsche. L'impresa l'ha portata ad attraversare in solitaria più di 7.900 km attraverso l'Europa, dall'Austria alla Finlandia, fino ad arrivare nel paese di Babbo Natale. Lì però, dice all'ANSA, ha constatato delusa che la Lapponia "senza la neve perde tutto il suo fascino". La 83enne non è nuova a questo tipo di viaggi. Dopo vent'anni di lavoro in Svizzera, è rientrata a Fano e, alla morte del compagno, ha iniziato a partire in solitaria. Ad oggi ha visitato quasi ogni angolo del pianeta, dal Sud America alla Birmania, passando per la Corea, il Canada, l'Africa e ben 17 stati USA. Al termine del suo viaggio in Lapponia il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha voluto omaggiarla con una pergamena in cui la città elogia il suo impegno e la sua tenacia, nonostante l'età. (ANSA).