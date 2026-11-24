(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Oggi sarà in prevalenza soleggiato su gran parte dell'Italia, ma da domani una nuova perturbazione porterà tempo instabile, vento, e un calo delle temperature di 3-5°C che si traduce in piogge e neve sui rilievi. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Sono previste - afferma - piogge abbondanti e nevicate copiose sulle Alpi tra Mercoledì e Giovedì, seguite da venti di burrasca di Bora e Grecale lungo il versante adriatico e al Sud". Oggi il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato su gran parte del Centro-Nord e sulle Isole Maggiori. Dal pomeriggio la nuvolosità aumenterà a partire dai settori occidentali con deboli piogge sulle coste della Toscana e, dalla serata, su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e pianure del Veneto. Dalla serata tornerà la neve su Valle d'Aosta e settori alpini piemontesi oltre gli 800-1000 metri. Da domani tornano le piogge: saranno abbondanti su Liguria di Levante, Alta Toscana, settori prealpini lombardo-veneti e fascia pedemontana friulana, mentre precipitazioni sparse interesseranno Sardegna e regioni adriatiche centrali. La neve cadrà abbondante su tutto l'arco alpino. Deboli fiocchi interesseranno anche vette più elevate (oltre i 1700-2000 mt) degli Appennini. Giovedì il mal tempo si sposterà verso il Centro-Sud. Ampie schiarite al Nord-Ovest. Sulle Alpi centro-orientali e di confine proseguiranno nevicate moderate. Nel dettaglio: - Martedì. Nord: cieli inizialmente sereni, poi nuvolosità in aumento con deboli piogge serali su Nord-Ovest e pianure venete. Neve sulle Alpi occidentali. Centro: soleggiato al mattino, aumento delle nubi dal pomeriggio con deboli piogge sulle coste toscane. Sud e Isole: ampie schiarite, venti sostenuti di Maestrale e Tramontana. - Mercoledì. Nord: piogge abbondanti e nevicate copiose su tutto l'arco alpino; venti forti meridionali e mari molto agitati. Centro: piogge abbondanti sul versante tirrenico, sparse su quello adriatico, neve solo sulle vette appenniniche più alte; burrasca di Scirocco e Libeccio e mari agitati. Sud e Isole: piogge diffuse dalla serata sulla Campania, precipitazioni sparse sulla Sardegna e cieli irregolarmente nuvolosi con isolati piovaschi sui settori ionici; venti di burrasca meridionali e mari agitati. - Giovedì. Nord: schiarite al Nord-Ovest e neve sulle Alpi centro-orientali. Centro: rovesci e temporali diffusi e neve sull'Appennino; venti di burrasca tra Maestrale e Bora. Sud e Isole: rovesci e temporali diffusi; venti forti o di burrasca occidentali e mari agitati o molto agitati. (ANSA).