(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Oggi il meteo regala una giornata di tregua con un lieve incremento delle temperature ma già da domani una nuova perturbazione porterà precipitazioni a partire dal Nord-Ovest. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolineando che anche il weekend sarà caratterizzato da tempo instabile e un leggero calo delle temperature. "Entro la mattinata - afferma - i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ovunque. Residue precipitazioni colpiranno unicamente il medio versante adriatico". I venti soffieranno forti dai quadranti settentrionali, con raffiche stimate fino a 60-70 km/h, in particolar modo sulle regioni meridionali peninsulari, in Sicilia e in Sardegna. Le temperature, complice il sole, saliranno di 1-2°C. Già da domani, però, torna il mal tempo. A partire dalle ore pomeridiane le precipitazioni interesseranno il Nord-Ovest e localmente la Toscana. "I fenomeni potrebbero risultare particolarmente intensi - sottolinea Tedici - sulla Liguria di Levante, dove gli accumuli pluviometrici sono stimati oltre i 100 mm in 12 ore". Il weekend sarà variabile. Per Sabato le condizioni di instabilità saranno concentrate principalmente sulle regioni orientali (Triveneto e fascia adriatica), in locale estensione verso il Sud. Le temperature massime registreranno una flessione di 1-2 gradi e sarà ventoso. Infine Domenica è previsto cielo sereno, con residui addensamenti limitati alla fascia orientale e meridionale. Le temperature massime toccheranno valori localmente superiori ai 20°C. Nel dettaglio: - Giovedì 22. Al Nord: bel tempo prevalente. Al Centro: nubi irregolari con deboli e isolati piovaschi sul medio versante adriatico. Al Sud e sulle Isole: variabilità residua; ventilazione settentrionale intensa con raffiche fino a 60-70 km/h. - Venerdì 23. Al Nord: nuovo peggioramento a partire da ovest; possibili piogge intense dal pomeriggio sulla Liguria di Levante (accumuli stimati oltre 100 mm/12h) e precipitazioni diffuse sul resto del Nord-Ovest. Al Centro: nubi in progressivo aumento con piogge sparse in arrivo sulla Toscana. Al Sud e sulle Isole: tempo in prevalenza stabile e soleggiato. - Sabato 24. Al Nord: instabilità al mattino sul Triveneto, ampie schiarite altrove. Al Centro: maltempo lungo la fascia adriatica. Al Sud e sulle Isole: nubi in transito con precipitazioni locali; ventilazione a tratti sostenuta e temperature in lieve calo di 1-2 gradi. Tendenza: domenica in gran parte soleggiata con temperature massime in sensibile diminuzione. (ANSA).