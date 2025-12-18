(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell'amministratore delegato e direttore generale, Dario Scannapieco, ha deliberato nuove operazioni per un valore complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro a favore del tessuto imprenditoriale, del settore immobiliare e della cooperazione internazionale. In linea con il ruolo di Istituto Nazionale di Promozione, il consiglio di Cdp ha approvato nuovi finanziamenti per sostenere le filiere produttive strategiche del Paese: l'obiettivo è favorire i piani delle aziende di più grandi dimensioni per dare slancio all'export, generando impatti positivi sui livelli economici e occupazionali dei territori in cui le società operano. Il Consiglio ha inoltre approvato operazioni per il rafforzamento e la crescita dimensionale delle Pmi e delle Mid-Cap, favorendone l'accesso al credito in sinergia con altri partner e attraverso strumenti di finanza alternativa. Interventi dedicati alla cooperazione internazionale. Via libera anche alla concessione di risorse per sostenere lo sviluppo del comparto privato nei Paesi partner della cooperazione internazionale in settori come l'agroalimentare e il manifatturiero. L'obiettivo è quello di contribuire, tra l'altro, allo sviluppo sostenibile e alla promozione della parità di genere delle aziende. Le iniziative, anche nella cornice del Piano Mattei del Governo italiano e di programmi guidati dalla Commissione Europea, sono condotte in collaborazione con le principali Istituzioni finanziarie attive nelle aree interessate dai finanziamenti. (ANSA).