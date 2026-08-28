(ANSA) - LONDRA, 28 AGO - Gli hacker che hanno condotto un cyberattacco contro tre aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a milioni di clienti, hanno chiesto un riscatto, di cui non si conosce l'entità. Lo rivela il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Inoltre, il Manchester Airports Group (Mag), società che gestisce gli scali di Manchester, Londra Stansted e delle East Midlands finiti sotto attacco, si sarebbe rifiutato di pagare, nonostante la mole di dati rubati a 8,7 milioni di clienti. (ANSA).