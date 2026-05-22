(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Cvc Fund ix e Groupe Bruxelles Lambert lanciano un'offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni ordinarie di Recordati finalizzata al delisting. Il controvalore complessivo è di 10,7 miliardi sulla base di un corrispettivo pari a 51,29 euro per azione che incorpora un premio un premio pari a 12,891% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Recordati alla data del 25 marzo scorso, giorno in cui è stata presentata la manifestazione di interesse non vincolante da Cvc al board della casa farmaceutica. (ANSA).