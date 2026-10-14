(ANSA) - L'AVANA, 14 OTT - Le esportazioni statunitensi verso Cuba sono aumentate del 210% tra gennaio e agosto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo il record di 876 milioni di dollari, nonostante il rafforzamento delle sanzioni deciso da Donald Trump. Lo riferisce la Bbc, citando i dati dell'Ufficio del censimento degli Stati Uniti (U.S. Census Bureau). Ad agosto le vendite hanno raggiunto i 202 milioni di dollari, il massimo mensile storico. Tra le principali voci figurano i combustibili: a luglio le esportazioni statunitensi di prodotti petroliferi verso Cuba hanno raggiunto i 3,2 milioni di barili, il volume mensile più alto mai registrato secondo l'Amministrazione statunitense per l'informazione energetica (Eia). Seguono aiuti umanitari, carni e veicoli. Le esportazioni sono consentite grazie a licenze ed eccezioni all'embargo in vigore da oltre 60 anni. Washington sostiene che la strategia favorisca il settore privato cubano, ma resta il dubbio che parte delle forniture finisca sotto il controllo dello Stato. L'aumento degli scambi si verifica mentre l'isola affronta carenze di alimenti, medicinali e carburante, oltre a frequenti blackout. (ANSA).