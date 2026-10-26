(ANSA) - PARIGI, 26 OTT - La linea dell'Italia sull'Ucraina ''non può cambiare. E' un impegno che ci siamo presi al livello internazionale, europeo e Nato. Consideriamo quello che sta accadendo in Ucraina molto pericoloso per la sicurezza dell'Europa e quindi sappiamo che l'aiuto all'Ucraina non è un aiuto ad una terza nazione, ma un aiuto al nostro futuro, alla nostra sicurezza, e continueremo a farlo nel limite delle nostre possibilità": lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al termine della riunione a Parigi dei Ministri della Difesa in formato E5. (ANSA).