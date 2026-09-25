(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - "A Napoli oggi si incontrano due mondi apparentemente lontani. Da una parte nave Vespucci, orgoglio della nostra Marina militare e della Difesa: storia, tradizione, formazione. Dall'altra l'America's Cup: velocità, tecnologia, innovazione. Ma hanno un comune denominatore: il mare insegna che, per andare lontano, servono fiducia, affiatamento e capacità di fare squadra. Anche la nave più bella del mondo sarebbe poco senza il suo equipaggio. Sono le donne e gli uomini che la servono, il loro giuramento, la bandiera e la storia che rappresentano a darle un'anima. Tradizione e innovazione non sono opposte: la prima ci dice da dove veniamo, la seconda dove possiamo arrivare. Buon vento". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, oggi a Napoli incontrando il personale della Marina impegnato nel Tour Vespucci. (ANSA).