(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "I fatti di Milano e di altre parte d'Italia sono profondamente diversi da quelli vissuti in altre epoche e sono il frutto di quella che io chiamo guerra ibrida che qualcuno sta portando nelle nostre Nazioni ricorrendo a strumenti non convenzionali che si chiamano TikTok, social, Youtube senza che l'Occidente se ne renda conto ed in qualche modo reagisca". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo al Defense procurement forum in corso a Roma. "Se tre ragazzi su dieci hanno partecipato a quelle manifestazioni - ha sottolineato Crosetto - non parliamo di maranza, di italiani di seconda generazione, se sei su dieci le condividono è perchè in questi anni hanno subito una controeducazione da qualche parte, non dalla famiglia o dalla scuola, che gli ha dato valori, ambizioni, una visione del mondo e dei punti di riferimento che è in conflitto con la società in cui viviamo e con le regole democratiche". (ANSA).