(ANSA) - ROMA, 08 LUG - L'aumento della percentuale di spesa per la Difesa nel 2027 "non prevede soldi per armi. Sono soldi per la Difesa e saranno usati per aumentare le capacità di difesa da minacce sempre più evidenti, da quelle cyber ai droni, alla difesa aerea, marina, sottomarina e terrestre, agli interventi a favore del personale e della specificità delle forze armate, ai problemi infrastrutturali ed alloggiativi, alla manutenzione di ciò che già c'è. Ma anche per aumentare la sicurezza delle nostre città". A spiegarlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, interpellato dall'ANSA. (ANSA).