(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Sulle risorse si è detto molto in questi giorni, fino a sostenere che la Difesa abbia ridotto gli investimenti in questo campo. Ma i dati dicono il contrario: le risorse programmate per difenderci dalla minaccia ibrida erano 126 milioni nel 2019. Nel 2025 sono state 557 milioni, cioè più che quadruplicati, prima che ci fossero tutti questi allarmi. Per il triennio 26-28 programmiamo quasi 2 miliardi, circa il 40% in più del triennio precedente. Nei prossimi anni sono destinate a questo settore oltre 6 miliardi, 7 se consideriamo anche la parte del programma G-Cap, che è dedicata esclusivamente a queste tecnologie e allo sviluppo delle tecnologie di questo tipo". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella sua informativa alla Camera sulla guerra ibrida. (ANSA).